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Зеленський прокоментував роботу з Пристайком

Зеленський прокоментував роботу з Пристайком

Київ • УНН

 • 12482 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що дуже задоволений роботою міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, який допомагав йому під час складних переговорів. Про це він заявив під час представлення Пристайка колективу МЗС, передає УНН.

"Я з ним працюю десь чотири місяці, і я дуже задоволений нашою роботою, іноді є складні рішення, складні розмови, були дуже складні дзвінки, після яких та впродовж яких, можливо, це невеличка таємниця, але я її відкрию… Були дзвінки із дуже складними людьми, і нам потрібно було вирішувати в одну секунду, і я бачив, як це робив Вадим, як він мені дійсно дуже допомагав, і я вдячний йому та впевнений, що ви тут знаходитеся, тому що такі ж професійні люди", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ і європейських питань Республіки Молдова Ніку Попеску запросив до Кишинева українського колегу Вадима Пристайка.

Українські Національні Новини

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