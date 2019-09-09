Пристайка запросили до Кишинева
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Міністр закордонних справ і європейських питань Республіки Молдова Ніку Попеску запросив до Кишинева українського колегу Вадима Пристайка. Про це він сказав на спільному брифінгу з главою МЗС України у Києві, передає кореспондент УНН.
“У найближчі тижні та місяці ми очікуємо посилення наших політичних стосунків з більшою кількістю візитів до Києва і до Кишинева. В Цьому контексті я запросив міністра Пристайка з візитом до Кишинева. І я готовий приїжджати до Києва, наскільки в цьому буде потреба, для того щоб ми могли прискорити нашу співпрацю”, — сказав міністр.
Як повідомляв УНН, Україна та Молдова обговорили співпрацю щодо врегулювання придністровського конфлікту.