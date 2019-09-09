Україна та Молдова обговорили співпрацю щодо врегулювання придністровського конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Україна і Молдова обговорили питання співпраці щодо врегулювання придністровського конфлікту. Про це сказав міністр закордонних справ і європейських питань Республіки Молдова Ніку Попеску на спільному брифінгу з українським колегою Вадимом Пристайком у Києві, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.
"Ми обговорили взаємну підтримку щодо територіальної цілісності та суверенітету наших держав. Молдова від щирого серця та без будь-яких умов підтримує територіальну цілісність України. Вчора ми заявили, що ми не визнаємо і засуджуємо так звані вибори в Автономній Республіці Крим... Ми також обговорили питання співпраці щодо врегулювання придністровського конфлікту, адже Україна підтримує територіальну цілісність та суверенітет Молдови", - сказав Попеску.
З його слів, міністри також обговорили питання взаємної співпраці в енергетичному секторі задля енергетичної безпеки.
Нагадаємо, раніше "Придністров’я" заявило про бажання відкрити представництва у Києві та Брюсселі.