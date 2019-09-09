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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107892 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120079 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111674 просмотра

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6 марта, 14:10 • 117828 просмотра

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Украина и Молдова обсудили сотрудничество по урегулированию приднестровского конфликта

Украина и Молдова обсудили сотрудничество по урегулированию приднестровского конфликта

Киев  •  УНН

 • 14368 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украина и Молдова обсудили вопросы сотрудничества по урегулированию приднестровского конфликта. Об этом сказал министр иностранных дел и европейских вопросов Республики Молдова Нику Попеску на совместном брифинге с украинским коллегой Вадимом Пристайко в Киеве, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

"Мы обсудили взаимную поддержку по территориальной целостности и суверенитета наших государств. Молдова от всего сердца и без всяких условий поддерживает территориальную целостность Украины. Вчера мы заявили, что мы не признаем и осуждаем так называемые выборы в Автономной Республике Крым... Мы также обсудили вопросы сотрудничества по урегулированию приднестровского конфликта, ведь Украина поддерживает территориальную целостность и суверенитет Молдовы", - сказал Попеску.

По его словам, министры также обсудили вопросы взаимного сотрудничества в энергетическом секторе для энергетической безопасности.

Напомним, ранее "Приднестровье" заявило о желании открыть представительства в Киеве и Брюсселе.

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