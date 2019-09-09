Украина и Молдова обсудили сотрудничество по урегулированию приднестровского конфликта
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украина и Молдова обсудили вопросы сотрудничества по урегулированию приднестровского конфликта. Об этом сказал министр иностранных дел и европейских вопросов Республики Молдова Нику Попеску на совместном брифинге с украинским коллегой Вадимом Пристайко в Киеве, отвечая на вопрос корреспондента УНН.
"Мы обсудили взаимную поддержку по территориальной целостности и суверенитета наших государств. Молдова от всего сердца и без всяких условий поддерживает территориальную целостность Украины. Вчера мы заявили, что мы не признаем и осуждаем так называемые выборы в Автономной Республике Крым... Мы также обсудили вопросы сотрудничества по урегулированию приднестровского конфликта, ведь Украина поддерживает территориальную целостность и суверенитет Молдовы", - сказал Попеску.
По его словам, министры также обсудили вопросы взаимного сотрудничества в энергетическом секторе для энергетической безопасности.
Напомним, ранее "Приднестровье" заявило о желании открыть представительства в Киеве и Брюсселе.