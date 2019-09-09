Пристайко пригласили в Кишинев

“В ближайшие недели и месяцы мы ожидаем усиления наших политических отношений с большем количеством визитов в Киев и в Кишинев. В этом контексте я пригласил министра Пристайко с визитом в Кишинев. И я готов приезжать в Киев, насколько в этом будет необходимость, для того чтобы мы могли ускорить наше сотрудничество”, — сказал министр.

Как сообщал УНН, Украина и Молдова обсудили сотрудничество по урегулированию приднестровского конфликта.