Пристайко пригласили в Кишинев
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Министр иностранных дел и европейских вопросов Республики Молдова Нику Попеску пригласил в Кишинев украинского коллегу Вадима Пристайко. Об этом он сказал на совместном брифинге с главой МИД Украины в Киеве, передает корреспондент УНН.
“В ближайшие недели и месяцы мы ожидаем усиления наших политических отношений с большем количеством визитов в Киев и в Кишинев. В этом контексте я пригласил министра Пристайко с визитом в Кишинев. И я готов приезжать в Киев, насколько в этом будет необходимость, для того чтобы мы могли ускорить наше сотрудничество”, — сказал министр.
Как сообщал УНН, Украина и Молдова обсудили сотрудничество по урегулированию приднестровского конфликта.