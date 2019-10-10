Зеленский прокомментировал вопрос о легализации медицинского каннабиса

"Сейчас речь не идет о легализации медицинского каннабиса, но я знаю, что очень много людей хотят заниматься этим бизнесом в Украине. Но мы это сможем рассматривать только после того, как мы будем знать, что мы действительно говорим о медицинской марихуане.

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Поэтому, когда будут ответы на все эти вопросы, это же острые вопросы, очень острые вопросы. Я не хочу, чтобы нам завтра сказали, что всем разрешили заниматься наркотиками. Зачем нам это? У нас очень много проблем. Мне кажется так, те, кто хотят, - потерпят. Я не видел зарегистрированеый законопроект под партии "Слуга народа". Есть вещи, которые не ко времени. Это сейчас не время, не сейчас, это не приоритет. Мы не выписали все риски с этим связанные. Мы не знаем, готово ли наше общество. Нас не надо сравнивать с Канадой, где это можно и с другими странами. Мы боремся сейчас наоборот с наркотиками, вы знаете, что сейчас происходит? Если у нас не будет высокого уровня наркомании. Если мы все это преодолеем, если все будет чисто, тогда мы сможем вернуться к этому делу. К рассмотрению этого дела", - пояснил Зеленский.

Напомним, глава Нацполиции Игорь Клименко считает, что общество пока не готово к легализации наркотиков.