Зеленський прокоментував питання щодо легалізації медичного канабісу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прокоментував питання щодо легалізації медичного канабісу та зазначив, що наразі це не пріоритетне питання для України. Про це він заявив під час прес-марафону у четвер, передає кореспондент УНН.
“Зараз не йдеться про легалізацію медичного канабісу, але я знаю, що дуже багато людей хочуть займатися цим бізнесом в Україні. Але ми це зможемо розглядати тільки після того, як ми будемо знати, що ми дійсно говоримо про медичну марихуану.
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Тому, коли будуть відповіді на всі ці питання, це ж гострі питання, дуже гострі питання. Я не хочу, щоб нам завтра сказали, що всім дозволили займатися наркотиками. Навіщо нам це? У нас дуже багато проблем. Мені здається так, ті, хто хочуть — потерплять. Я не бачив зареєстрований законопроект під партії „Слуга народу“. Є речі, які є не на часі. Це зараз не на часі, не зараз, це не пріоритет. Ми не виписали всі ризики з цим пов’язані. Ми не знаємо, чи готове наше суспільство. Нас не треба порівнювати з Канадою, де це можна та з іншими країнами. Ми боремося зараз навпаки з наркотиками, ви знаєте, що зараз відбувається? Якщо у нас не буде високого рівня наркоманії. Якщо ми все це поборемо, якщо все буде чисто, тоді ми зможемо повернутися до цієї справи. До розгляду цієї справи”, — пояснив Зеленський.
Нагадаємо, голова Нацполіції Ігор Клименко вважає, що суспільство поки не готове до легалізації наркотиків.