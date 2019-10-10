Зеленський прокоментував питання щодо легалізації медичного канабісу

“Зараз не йдеться про легалізацію медичного канабісу, але я знаю, що дуже багато людей хочуть займатися цим бізнесом в Україні. Але ми це зможемо розглядати тільки після того, як ми будемо знати, що ми дійсно говоримо про медичну марихуану.

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Тому, коли будуть відповіді на всі ці питання, це ж гострі питання, дуже гострі питання. Я не хочу, щоб нам завтра сказали, що всім дозволили займатися наркотиками. Навіщо нам це? У нас дуже багато проблем. Мені здається так, ті, хто хочуть — потерплять. Я не бачив зареєстрований законопроект під партії „Слуга народу“. Є речі, які є не на часі. Це зараз не на часі, не зараз, це не пріоритет. Ми не виписали всі ризики з цим пов’язані. Ми не знаємо, чи готове наше суспільство. Нас не треба порівнювати з Канадою, де це можна та з іншими країнами. Ми боремося зараз навпаки з наркотиками, ви знаєте, що зараз відбувається? Якщо у нас не буде високого рівня наркоманії. Якщо ми все це поборемо, якщо все буде чисто, тоді ми зможемо повернутися до цієї справи. До розгляду цієї справи”, — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, голова Нацполіції Ігор Клименко вважає, що суспільство поки не готове до легалізації наркотиків.