Аваков назвав умови винесення питання медичного канабісу на обговорення уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Міністерство внутрішніх справ, Міністерство охорони здоров’я та релігійні організації мають напрацювати єдиний підхід до питання медичного використання канабісу і тільки потім виносити його на обговорення уряду. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС України.
“Щодо питання медичного використання канабісу. У нас на цю тему немає ані законодавчого забезпечення, ані процедури, ані філософії. Минулий уряд обговорював його „з голосу“, без жодного документа. Я проголосував проти, оскільки не зрозуміло що пропонується”, — сказав Аваков.
За його словами якщо це питання знову буде піднято Міністерством охорони здоров’я, він відмовлятиме мотивовано до тих пір, поки небуде напрацьований єдиний конструктивний підхід.
“Це питання має обговорюватися професійно, за участі медиків, МВС, релігійних організаці. Для того, щоб розібратися, де є та червона лінія, за яку ми не можемо зайти, у тому числі з урахуванням взятих на себе Україною зобов’язань у рамках відповідних міжнародних договорів. І якщо ми в Уряді прийдемо до цього питання, має обговорюватися саме спільне бачення”, — зазначив Аваков.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я має надію знайти порозуміння з головою МВС щодо медичного каннабісу.