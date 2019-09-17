Аваков назвал условия вынесения вопроса медицинского каннабиса на обсуждение правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения и религиозные организации должны наработать единый подход к вопросу медицинского использования марихуаны и только потом выносить его на обсуждение правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба МВД Украины.
"По вопросу медицинского использования марихуаны. У нас на эту тему нет ни законодательного обеспечения, ни процедуры, ни философии. Прошлое правительство обсуждало его "с голоса", без единого документа. Я проголосовал против, так как не понятно что предлагается", - сказал Аваков.
По его словам, если этот вопрос вновь будет поднят Министерством здравоохранения, он будет отказывать мотивировано до тех пор, пока не будет наработан единый конструктивный подход.
"Этот вопрос должен обсуждаться профессионально, с участием медиков, МВД, религиозных организаций. Для того, чтобы разобраться, где есть и красная линия, за которую мы не можем зайти, в том числе с учетом взятых на себя Украиной обязательств в рамках соответствующих международных договоров. И если мы в Правительстве придем к этому вопросу, должно обсуждаться именно общее видение", - отметил Аваков.
Напомним, Министерство здравоохранения надеется найти взаимопонимание с главой МВД относительно медицинского каннабиса.