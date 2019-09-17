Аваков назвал условия вынесения вопроса медицинского каннабиса на обсуждение правительства

"По вопросу медицинского использования марихуаны. У нас на эту тему нет ни законодательного обеспечения, ни процедуры, ни философии. Прошлое правительство обсуждало его "с голоса", без единого документа. Я проголосовал против, так как не понятно что предлагается", - сказал Аваков.

По его словам, если этот вопрос вновь будет поднят Министерством здравоохранения, он будет отказывать мотивировано до тех пор, пока не будет наработан единый конструктивный подход.

"Этот вопрос должен обсуждаться профессионально, с участием медиков, МВД, религиозных организаций. Для того, чтобы разобраться, где есть и красная линия, за которую мы не можем зайти, в том числе с учетом взятых на себя Украиной обязательств в рамках соответствующих международных договоров. И если мы в Правительстве придем к этому вопросу, должно обсуждаться именно общее видение", - отметил Аваков.

Напомним, Министерство здравоохранения надеется найти взаимопонимание с главой МВД относительно медицинского каннабиса.