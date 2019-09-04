Міністр охорони здоров'я висловилась щодо легалізації медканнабісу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністерство охорони здоров’я має надію знайти порозуміння з головою МВС щодо медичного каннабісу. Про це під час прес-конференції у середу сказала міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, передає кореспондент УНН.
“Дійсно, позиція пана Авакова щодо канабісу... ми переговорили на погодженні Уряду в парламенті. Дійсно, є питання, але це не означає що воно є категоричним. Воно просто буде доопрацьовуватися більш детально... якщо ми належно підготуємо, я думаю у нас може бути конструктивна розмова”, — зазначила нова міністр.
З її слів, їй передали список документів, які були підготовані на подачу до Кабміну, вони мають пройти нове перепогодження.
“Якщо ми говоримо про законопроект, котрий був у Верховній раді, то по ньому є досить багато питань: чи виходить він за ціль, заявлену, про медичне застосування. Наскільки мені відомо, серед депутатів фракції „Слуги народу“ є свої ідеї, ще інші, щодо цього питання. Тому можливо ми побачимо якийсь законопроект... ще один”, — сказала вона.
Як писав УНН, колишня очільниця МОЗ повідомила, що легалізацію медичного канабісу в Україні заблокував Аваков.