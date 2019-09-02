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Легалізацію медичного канабісу в Україні заблокував Аваков – Супрун

Легалізацію медичного канабісу в Україні заблокував Аваков – Супрун

Київ • УНН

 • 19160 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заблокував проект змін до постанови Кабміну з метою легалізації медичного канабіса в країні. Про це Супрун заявила журналістам під час акції прощання з командою МОЗ в п'ятницю, передає УНН.

"На останньому засіданні уряду подали зміни до постанови, щоб медичний канабіс був доступний для пацієнтів. Всі погодились – мінфін, ми, всі хто могли – погодились, а людиною, яка заблокувала це, був Аваков і МВС, і два рази ми передавали, і два рази вони відмовились і казали, що треба змінити кримінальний кодекс", - сказала Супрун.

З її слів, це не відповідає дійсності, бо "медичний канабіс, так само, як інші наркотики, які продаються як ліки, може контролюватись через Держлікслужбу".

"Можете подякувати пану Авакову за те, що немає медичного канабісу зараз в Україні, доступного для наших пацієнтів", - додала Супрун.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну.

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