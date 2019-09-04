Министр здравоохранения высказалась о легализации медканнабиса

“Действительно, позиция господина Авакова по каннабису... мы переговорили на согласовании правительства в парламенте. Действительно, есть вопросы, но это не значит, что она является категоричной. Она просто будет дорабатываться более подробно... если мы должным образом подготовим, я думаю у нас может быть конструктивный разговор”, — отметила новая министр.

По ее словам, ей передали список документов, которые были подготовлены на подачу в Кабмин, они должны пройти новое пересогласование.

“Если мы говорим о законопроекте, который был в Верховной Раде, то по нему достаточно много вопросов: выходит он за цель, заявленную, о медицинском применении. Насколько мне известно, среди депутатов фракции „Слуги народа“ есть свои идеи, третьи, по этому вопросу. Поэтому возможно мы увидим какой-то законопроект... еще один”, — сказала она.

Как писал УНН, бывшая руководительница Минздрава сообщила, что легализации медицинского каннабиса в Украине заблокировал Аваков.