Зеленский назначил новым главам ОГА "испытательный срок"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Все главы областных государственных администраций должны до Нового года показать себя на должностях. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область, сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.
"Испытательный срок до Нового года. Смотрим, как справляются", - подчеркнул Президент.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Днепр представил нового председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко.
Также напомним, 10 сентября Зеленский представил нового председателя Ровенской ОГА.
Ранее также был назначен и представлен ряд новых руководителей ОГА.