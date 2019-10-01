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Зеленский присвоил три десятка госнаград

Киев • УНН

 • 16984 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами Украины отечественных спортсменов и тренеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ №728 / 2019 Главы государства от 1 октября.

Зеленский присвоил три десятка госнаград

Так, Президент постановил отметить спортсменов наградами "за достижение высоких спортивных результатов на XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе (Итальянская Республика), обнаружены самоотверженность и волю к победе, подъем международного авторитета Украины".

Одного спортсмена Президент постановил наградить орденом "За заслуги" III степени, еще 14 - наградить орденом княгини Ольги III степени, еще шесть - медалью "За труд и доблесть".

Кроме того, за "значительный личный вклад в развитие студенческого спорта, подготовку спортсменов международного класса, обеспечение высоких спортивных результатов сборной команды Украины на ХХХ Всемирной летней Универсиаде" в Неаполе наградить одного тренера орденом княгини Ольги II степени, еще одного - орденом княгини Ольги III степени, семь тренеров наградить медалью "За труд и доблесть".

Кроме того, согласно указу, Президент поручил присвоить семи тренерам почетные звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины", а также звание "Заслуженный врач Украины" одному тренеру-врачу.

Напомним, ранее Зеленский подписал указы о награждении государственными наградами Украины по случаю Дня физической культуры и спорта и назначил стипендии.

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