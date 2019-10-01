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Зеленський присвоїв три десятки держнагород

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України вітчизняних спортсменів та тренерів. Про це повідомляє УНН із посиланням на указ №728/2019 Глави держави від 1 жовтня.

Зеленський присвоїв три десятки держнагород

Так, Президент постановив відзначити спортсменів нагородами “за досягнення високих спортивних результатів на XXX Всесвітній літній Універсіаді у м.Неаполі (Італійська Республіка), виявлені самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України”.

Одного спортсмена Президент постановив нагородити орденом “За заслуги” III ступеня, ще 14 -Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, ще шість — медаллю “За працю і звитягу”.

Крім того, за “значний особистий внесок у розвиток студентського спорту, підготовку спортсменів міжнародного класу, забезпечення високих спортивних результатів збірної команди України на ХХХ Всесвітній літній Універсіаді” у Неаполі нагородити одного тренера орденом княгині Ольги ІІ ступеня, ще одного — орденом княгині Ольги III ступеня, сімох тренерів нагородити медаллю “За працю і звитягу”.

Крім того, згідно з указом, Президент доручив присвоїти сімом тренерам почесні звання “Заслужений працівник фізичної культури і спорту України”, а також звання “Заслужений лікар України” одному тренерові-лікарю.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав укази про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня фізичної культури і спорту та призначив стипендії.

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