Президент відзначив нагородами та стипендіями спортсменів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав укази про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня фізичної культури і спорту та призначив стипендії. Про це повідомляє УНН із посиланням на укази Глави держави.
Президент України призначив стипендії 21 видатному спортсмену та тренеру України з олімпійських видів спорту на загальну суму близько 100 тисяч гривень.
Також, за вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту в Україні, досягнення високих спортивних результатів та багаторічну плідну професійну діяльність Президент нагородив орденом "3а заслуги" II та III ступенів 8-х осіб.
Орденом княгині Ольги II та III ступенів було нагороджено 3-х осіб. Медаль "3а працю і звитягу" дали двом тренерам.
Також Президент присвоїв почесні звання "Заслужений вчитель України" Людмилі Юнак - учительці фізичної культури Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради.
Окрім того, він присвоїв почесні звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України" 26 особам.
Нагадаємо, українські паралімпійці вибороли 25 медалей за три дні ЧС з плавання.