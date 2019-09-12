Українські паралімпійці вибороли 25 медалей за три дні ЧС з плавання
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. На чемпіонаті світу з паралімпійського плавання в Лондоні представники України вибороли ще вісім нагород за підсумками третього змагального дня, повідомляє УНН з посиланням на НКСІУ.
Вже другий раз поспіль на цьому чемпіонаті світу виборов золоту нагороду Крипак Максим - найкращий спортсмен команди за підсумками Ріо-2016 - на дистанції 400 м вільним стилем (клас - S10 - спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату).
Ще один дебютант чемпіонату світу - Яременко Ілля, котрий вже є бронзовим призером Паралімпіади-2016, виборов своє перше "золото" чемпіонату світу на дистанції - 50 м вільним стилем (клас - S12 - спортсмени з порушенням зору). Йому прийшлось змагатись уже з новоспеченим чемпіоном світу-2019 та товаришем по команді - Денисенком Ярославом (клас S12 - спортсмени з поррушенням зору), котрий, трішки поступившись Іллі, виборов срібну нагороду.
Срібні нагороди також вибороли Мерешко Єлизавета - на дистанції 200 м комплексним плаванням (клас - SM6 - спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату), Вербова Марина - на дистанції 150 м комплексним плаванням (клас SM4 - спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату), Стеценко Анна - на 100-метрівці вільним стилем (клас S13 - спортсмени з порушенням зору).
"Бронза" у Бережної Яни на дистанції 100 м брасом (клас SB11 - спортсмени з порушенням зору) та Гаращенко Кирило - на дистанції 100 м вільним стилем (клас S13 - спортсмени з порушенням зору).
Також додамо, наразі у команди за підсумками трьох змагальних днів: 7 "золотих", 11 "срібних" та 7 бронзових медалей та друге місце за загальною кількістю нагород.