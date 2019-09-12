Украинские паралимпийцы завоевали 25 медалей за три дня ЧМ по плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. На чемпионате мира по паралимпийскому плавания в Лондоне представители Украины завоевали еще восемь наград по итогам третьего соревновательного дня, сообщает УНН со ссылкой на НКСИУ.
Уже второй раз подряд на этом чемпионате мира завоевал золотую награду Крипак Максим - лучший спортсмен команды по итогам Рио-2016 - на дистанции 400 м вольным стилем (класс - S10 - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата).
Еще один дебютант чемпионата мира - Яременко Илья, который уже является бронзовым призером Паралимпиады-2016 завоевал свое первое "золото" чемпионата мира на дистанции - 50 м вольным стилем (класс - S12 - спортсмены с нарушением зрения). Ему пришлось соревноваться уже с новоиспеченным чемпионом мира-2019 и товарищем по команде - Денисенко Ярославом (класс S12 - спортсмены с поррушенням зрения), который, немного уступив Ильи, завоевал серебряную награду.
Серебряные награды также завоевали Мерешко Елизавета - на дистанции 200 м комплексным плаванием (класс - SM6 - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата), Вербовая Марина - на дистанции 150 м комплексным плаванием (класс SM4 - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата), Стеценко Анна - на 100-метровке вольным стилем (класс S13 - спортсмены с нарушением зрения).
"Бронза" у Бережной Яны на дистанции 100 м брассом (класс SB11 - спортсмены с нарушением зрения) и Гаращенко Кирилл - на дистанции 100 м вольным стилем (класс S13 - спортсмены с нарушением зрения).
Также добавим, пока у команды по итогам трех соревновательных дней: 7 "золотых", 11 "серебряных" и 7 бронзовых медалей и второе место по общему количеству наград.