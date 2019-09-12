Украинские паралимпийцы завоевали 25 медалей за три дня ЧМ по плаванию

Уже второй раз подряд на этом чемпионате мира завоевал золотую награду Крипак Максим - лучший спортсмен команды по итогам Рио-2016 - на дистанции 400 м вольным стилем (класс - S10 - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата).

Еще один дебютант чемпионата мира - Яременко Илья, который уже является бронзовым призером Паралимпиады-2016 завоевал свое первое "золото" чемпионата мира на дистанции - 50 м вольным стилем (класс - S12 - спортсмены с нарушением зрения). Ему пришлось соревноваться уже с новоиспеченным чемпионом мира-2019 и товарищем по команде - Денисенко Ярославом (класс S12 - спортсмены с поррушенням зрения), который, немного уступив Ильи, завоевал серебряную награду.

Серебряные награды также завоевали Мерешко Елизавета - на дистанции 200 м комплексным плаванием (класс - SM6 - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата), Вербовая Марина - на дистанции 150 м комплексным плаванием (класс SM4 - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата), Стеценко Анна - на 100-метровке вольным стилем (класс S13 - спортсмены с нарушением зрения).

"Бронза" у Бережной Яны на дистанции 100 м брассом (класс SB11 - спортсмены с нарушением зрения) и Гаращенко Кирилл - на дистанции 100 м вольным стилем (класс S13 - спортсмены с нарушением зрения).

Также добавим, пока у команды по итогам трех соревновательных дней: 7 "золотых", 11 "серебряных" и 7 бронзовых медалей и второе место по общему количеству наград.