Президент отметил наградами и стипендиями спортсменов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении государственными наградами Украины по случаю Дня физической культуры и спорта и назначил стипендии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указы Главы государства.
Президент Украины назначил стипендии 21 выдающемуся спортсмену и тренеру Украины по олимпийским видам спорта на общую сумму около 100 тысяч гривен.
Также, за весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность Президент наградил орденом "3а заслуги" II и III степеней 8-х человек.
Орденом княгини Ольги II и III степеней были награждены 3 человек. Медаль "3а труд и доблесть" дали двум тренерам.
Также Президент присвоил почетные звания "Заслуженный учитель Украины" Людмиле Юнак - учительнице физической культуры Черкасского коллегиума "Берегиня" Черкасского городского совета.
Кроме того, он присвоил почетные звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины" 26 лицам.
Напомним, украинские паралимпийцы завоевали 25 медалей за три дня ЧМ по плаванию.