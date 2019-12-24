Зеленский пристыдил чиновника за смех во время заседания Совета развития регионов и общин

"Что касается енергоефектиности. Мы все ожидаем от местной власти, к 15 января 2020 года вы подадите правительству письма намерения об участии в программе энергоэффективности. Для этого... Я понимаю, что это вам очень весело, вы просто улыбаетесь, но людям очень холодно. Я потом скажу адрес вашего дома, чтобы люди к вам пришли и немного там погрелись", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, стало известно, когда фонд энергоэффективности заработает на полную мощность.