Зеленський присоромив чиновника за сміх під час засідання Ради розвитку регіонів та громад
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Один із представників місцевої влади посміхався під час закликів Президента України Володимира Зеленського взяти участь у програмі термомодернізації, через що Президент його присоромив і сказав, що повідомить людям домашню адресу чиновника, щоб вони грілись там. Це сталося на засіданні Ради розвитку регіонів та громад за участі Президента у Києві у вівторок, 24 грудня, передає кореспондент УНН.
"Що стосується енергоефектиності. Ми всі очікуємо від місцевої влади, що до 15 січня 2020 року ви подасте уряду листи-наміри про участь у програмі енергоефективності. Для цього…Я розумію, що це вам дуже весело, ви просто посміхаєтесь, але людям дуже холодно. Я потім скажу адресу вашого дому, щоб люди до вас прийшли і трішечки там погрілися", - сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, стало відомо, коли фонд енергоефективності запрацює на повну потужність.