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Зеленский прибыл в Финляндию для усиления Украины перед контрнаступлением

Зеленский прибыл в Финляндию для усиления Украины перед контрнаступлением

Киев • УНН

 • 912072 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Финляндию для того, чтобы дружественные страны поддержали Украину еще более мощнее, и чтобы была возможность иметь успех в контрнаступательных действиях по деоккупации украинской территории. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Саули Ниинистьо, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Почему Финляндия? Во-первых, мы партнеры. Во-вторых, у нас сегодня будет мощный саммит Nordic countrie и он очень важен», - сказал Зеленский.

По его словам, это усиление безопасности в регионе, безопасности на украинской территории, и усиление возможностей для защиты Украины.

«Усиление нас на поле боя. 15 пакетов – это не цифры, не количество оружия, а количество сохраненных жизней. И поэтому я здесь чтобы дружественные страны поддержали нас еще более мощнее, и чтобы у нас была возможность иметь успех в наших соответствующих абсолютно справедливых контрнаступательных действиях по деоккупации сугубо украинской территории», - отметил Зеленский.

Дополнение

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Fox News заявил, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что подготовка к контрнаступлению завершается.

Добавим

В Финляндии состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского.

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