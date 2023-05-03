Зеленський прибув до Фінляндії для посилення України перед контрнаступом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що прибув до Фінляндії для того, щоб дружні країни підтримали Україну ще більш потужніше, й щоб була можливість мати успіх в контрнаступальних діях по деокупації української території. Про це він повідомив під час спільної пресконференції зі своїм фінським колегою Саулі Нііністьо, передає кореспондент УНН.
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«Чому Фінляндія? По-перше, ми партнери. По-друге, в нас сьогодні буде потужний саміт Nordic countrie і він дуже важливий», - сказав Зеленський.
За його словами, це посилення безпеки в регіоні, безпеки на українській території, і посилення можливостей для захисту України.
«Посилення нас на полі бою. 15 пакетів – це не цифри, не кількість зброї, а кількість збережених життів. І тому я тут щоб дружні країни підтримали нас ще більш потужніше, і щоб у нас була можливість мати успіх в наших відповідних абсолютно справедливих контрнаступальних діях по деокупації суто української території», - зазначив Зеленський.
Доповнення
Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Fox News заявив, що українці планують контрнаступ у наступні тижні.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що підготовка до контрнаступу завершується.
Додамо
У Фінляндії відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського.