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Зеленский: право Израиля на защиту не подлежит сомнению, все обстоятельства атаки должны быть выяснены

Киев • УНН

 • 623430 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию в Израиле, который сегодня подвергся атаке и ракетному обстрелу, пишет УНН.

Цитата

"Ужасные сообщения из Израиля. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки. Верим, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены", - указал Зеленский в соцсетях.

Детали

Глава государства подчеркнул, что "нигде в мире нельзя давать ни единого шанса террору, потому что террор всегда является преступлением не просто против одной страны или его конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего нашего мира". "Кто бы ни использовал террор, это преступление против мира. Кто бы ни спонсировал террор, это преступление против мира. Мир должен быть объединен и солидарен, чтобы террор никогда и нигде не пытался покорить или сломать жизнь", - отметил Президент.

"Право Израиля на защиту не подлежит сомнению. Все обстоятельства этой террористической атаки должны быть выяснены, чтобы мир знал и привлек к ответственности каждого, кто побудил к нападению и помог его организации", - указал Зеленский.

Он подчеркнул, что все граждане Украины, находящиеся в зоне опасности, должны внимательно следовать инструкциям сил безопасности на месте и пристально следить за информацией. "Пожалуйста, берегите себя. МИД Украины и наше посольство в Израиле готовы помочь в любой ситуации. Создан оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле. Если вы нуждаетесь в помощи, пожалуйста, безотлагательно обращайтесь любым способом, который вам доступен, в любое наше дипломатическое или консульское представительство", - отметил он.

"Каждая жизнь имеет значение. Каждое проявление террора осуждаем", - подытожил Президент.

Дополнение

7 октября рано утром большое количество боевиков ХАМАС проникло на территорию Израиля, как сообщается, предположительно, взяв под свой контроль несколько общин на юге Израиля.

Центр и юг Израиля с утра 7 октября находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны".

В Израиле погибли по меньшей мере 22 человека. Израильский 12 канал сообщает, что в Израиле ранены по меньшей мере 280 человек, 30 из них в тяжелом состоянии. Есть сообщения о том, что в секторе Газа сейчас есть израильские заложники.

Палестинские СМИ сообщают, что число погибших в Газе достигло четырех человек.

Для украинцев в Израиле выпустило рекомендации посольство Украины.

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