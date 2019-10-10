Зеленский подтвердил, что встречался с Хорошковским

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 40822 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 81696 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 82868 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 134455 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 185913 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 172189 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 221605 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 202779 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 449687 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 235164 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3.4м/с
55%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 68882 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

08:40 • 15137 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 45336 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

09:28 • 18737 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 43115 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 211313 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 194995 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 281275 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 449687 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 549321 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 134455 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 66485 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 63763 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 69734 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 100077 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Зеленский подтвердил, что встречался с Хорошковским

Киев • УНН

 • 12619 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона подтвердил, что имел личную встречу с Валерием Хорошковским, который занимал в правительстве Виктора Януковича должность министра экономики, передает УНН.

Зеленский подтвердил, что встречался с Хорошковским

"Была встреча ... говорили лично ... никаких должностей", - отметил Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста.

Напомним, Валерий Хорошковский - украинский политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала "Интер". Занимал должности министра экономики в правительстве Януковича и министра финансов в правительстве Азарова, возглавлял Государственную таможенную службу при президенте Ющенко. Во время президентства Януковича возглавлял СБУ.

Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. В 2014 году Хорошковский пытался вернуться в политику. Он баллотировался вторым номером по списку "Сильной Украины" Сергея Тигипко в Верховную Раду.

О его возвращении в Украину СМИ сообщили в мае 2019 года.

Позже информированный источник сообщил УНН, что Валерий Хорошковский получил кабинет в Офисе Президента Зеленского.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,686.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,778.01