Зеленский подтвердил, что встречался с Хорошковским
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона подтвердил, что имел личную встречу с Валерием Хорошковским, который занимал в правительстве Виктора Януковича должность министра экономики, передает УНН.
"Была встреча ... говорили лично ... никаких должностей", - отметил Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста.
Напомним, Валерий Хорошковский - украинский политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала "Интер". Занимал должности министра экономики в правительстве Януковича и министра финансов в правительстве Азарова, возглавлял Государственную таможенную службу при президенте Ющенко. Во время президентства Януковича возглавлял СБУ.
Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. В 2014 году Хорошковский пытался вернуться в политику. Он баллотировался вторым номером по списку "Сильной Украины" Сергея Тигипко в Верховную Раду.
О его возвращении в Украину СМИ сообщили в мае 2019 года.
Позже информированный источник сообщил УНН, что Валерий Хорошковский получил кабинет в Офисе Президента Зеленского.