Зеленський підтвердив, що мав зустріч із Хорошковським
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону підтвердив, що мав особисту зустріч із Валерієм Хорошковським, який займав в уряді Віктора Януковича посаду міністра економіки, передає УНН.
"Була зустріч... говорили особисто...жодних посад", - зазначив Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста.
Нагадаємо, Валерій Хорошковський - український політик, бізнесмен, колишній власник телеканалу "Інтер". Обіймав посади міністра економіки в уряді Януковича і міністра фінансів в уряді Азарова, очолював Державну митну службу за президентства Ющенка. Під час президентства Януковича очолював СБУ.
Хорошковський покинув Україну в кінці 2012 року. У 2014 році Хорошковський намагався повернутися в політику. Він балотувався другим номером за списком "Сильної України" Сергія Тігіпка до Верховної Ради.
Про його повернення в Україну ЗМІ повідомили в травні 2019 року.
Пізніше поінформоване джерело повідомило УНН, що Валерій Хорошковський отримав кабінет в Офісі Президента Зеленського.