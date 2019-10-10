Зеленский: партию "Слуга народа" хотят расколоть

"Нет группы влияния какого-либо олигарха в партии "Слуга народа". Это бред. Есть опытные парламентарии в других партиях, которые ежедневно занимаются только одним: влиянием, эмоциональным, денежным, из других партий. Ежедневно они занимаются, это их тактика. Они хотят расколоть партию "Слуга народа". И делают, по некоторым вопросам. Например, когда они не проголосовали по одному из законопроектов, потом за него проголосовали, после того как мы встретились, все стали им объяснять... утром приехали эти люди, ходили по ВР, ходили по ВР, отправляют различные СМС: "Завтра вашу тёщу посадят, если вы проголосуете". Они пользуются неопытностью некоторых депутатов партии "Слуга народа", и это информационная политика внутри ВР. Я предупреждал некоторых людей. Снимаются даже офисы возле офиса партии "Слуга народа", - сказал Зеленский.

Напомним, Президент заявил, что может через год распустить депутатов "Слуги народа".