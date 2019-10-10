Зеленський: партію "Слуга народу" хочуть розколоти

"Нема групи впливу будь-якого олігарха у партії "Слуга народу". Це маячня. Є досвічені парламентарі в інших партіях, які щодня займаються тільки одним: впливом, емоційним, грошовим, з інших партій. Щодня вони займаються, це їхня тактика. Вони хочуть розколоти партію "Слуга народу". І роблять, по деяких питаннях. Наприклад, коли вони не проголосували за одним з законопроектів, потім за нього проголосували, після того як ми зустрілись, всі почали їм пояснювати… зранку приїхали ці люди, ходили по ВР, ходили по ВР, відправляють різні СМС: "Завтра вашу тёщу посадят, если вы проголосуете". Вони користуються недосвідченістю деяких депутатів партії "Слуга народу", і це інформаційна політика всередині ВР. Я попереджав деяких людей. Знімаються навіть офіси біля офісу партії "Слуга народу", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Президент заявив, що може через рік розпустити депутатів “Слуги народу”.