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Президент заявив, що може через рік розпустити депутатів “Слуги народу”

Київ • УНН

 • 10079 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо депутати партії “Слуга народу” почнуть “їсти один одного”, то він розпустить її через рік. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста під час пресмарафону у Києві, передає кореспондент УНН.

Президент заявив, що може через рік розпустити депутатів “Слуги народу”

“...у нас демократія, тому що люди їх обирали. (Депутати “Слуги народу” — ред.) перемогли завдяки мені, завдяки підтримці суспільства, через моє прізвище. І завдяки тому, що вони щось значать, а багато з них професіонали в своїх регіонах та містах. Я не хочу ламати цю партію. Вони знають моє ставлення, якщо вони самі почнуть “їсти один одного”, я через рік їх розпущу, це факт", - сказав Зеленський.

Також, за його словами, вертикаль партії він вибудовував у демократичний спосіб.

Нагадаємо, голова Верховної Ради та голова партії “Слуга народу” Дмитро Разумков заперечив наявність розколу у пропрезидентській політичній силі.

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