Разумков заперечив розкол у партії "Слуга народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Голова Верховної Ради та голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заперечив наявність розколу всередині пропрезидентської політичної сили. Про це він заявив під час брифінгу після Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"Немає жодного розколу, немає жодних проблем всередині партії", - зазначив Разумков.
За його словами, анонсований з'їзд партії, на якому буде обраний новий голова "Слуги народу", а також можливі зміни в партійній структурі, проходитиме виключно з прицілом на місцеві вибори, які заплановані на наступний рік.
Нагадаємо, раніше Разумков підтвердив, що планує піти з посади керівника партії "Слуга Народу".
Як повідомляв УНН, з'їзд партії "Слуга народу", на якому планують обрати нового голову політсили, пройде наприкінці жовтня або в листопаді.