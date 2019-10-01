Разумков підтвердив, що планує піти з посади керівника партії Слуга Народу

“Дійсно, ми про це говорили і раніше, що, мабуть, не дуже коректно, коли голова Верховної Ради є одночасно і головою найбільшої партії. Я думаю, що будуть зміни в керівництві партії. Буде змінюватись і статут партії і, можливо, я буду займати іншу позицію в партійній структурі”, — зазначив Разумков.

За його словами, для розгортання партійної структури треба багато часу, якого немає в керівника парламенту, а з огляду на проведення місцевих виборів наступного року питання партійного будівництва стає все більш актуальним.

При цьому він додав, що на посаду голови партії буде обрано людину, яка буде займатися саме партійним будівництвом.

Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія не буде йти з посади. Про це він сам розповів журналістам в кулуарах парламенту.