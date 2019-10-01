Разумков подтвердил, что планирует уйти с поста руководителя партии Слуга Народа
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Руководителем партии “Слуга народа” должен стать человек, который будет иметь больше времени для партийного строительства, чего не может делать председатель Верховной Рады. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга после согласительного совета, передает корреспондент УНН.
“Действительно, мы об этом говорили и раньше, что, видимо, не очень корректно, когда председатель Верховной Рады является одновременно и главой крупнейшей партии. Я думаю, что будут изменения в руководстве партии. Будет меняться и устав партии и, возможно, я буду занимать другую позицию в партийной структуре”, - отметил Разумков.
По его словам, для развертывания партийной структуры нужно много времени, которого нет у руководителя парламента, а учитывая проведение местных выборов следующий вопрос партийного строительства становится все более актуальным.
При этом он добавил, что на должность председателя партии будет избран человек, который будет заниматься именно партийным строительством.
Напомним, председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия не будет уходить с поста. Об этом он сам рассказал журналистам в кулуарах парламента.