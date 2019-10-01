Разумков опроверг раскол в партии "Слуга народа"

"Нет никакого раскола, нет никаких проблем внутри партии", - отметил Разумков.

По его словам, анонсированный съезд партии, на котором будет избран новый председатель "Слуги народа", а также возможные изменения в партийной структуре, будет проходить исключительно с прицелом на местные выборы, которые запланированы на следующий год.

Напомним, ранее Разумков подтвердил, что планирует уйти с поста руководителя партии "Слуга Народу".

Как сообщал УНН, съезд партии "Слуга народа", на котором планируют избрать нового председателя политсилы, пройдет в конце октября или в ноябре.