Нового голову партії "Слуга народу" оберуть на з'їзді наприкінці жовтня - у листопаді
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. З'їзд партії "Слуга народу" (СН), на якому планують обрати нового голову політсили, пройде наприкінці жовтня або в листопаді. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу після засідання Погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент УНН.
"Хто займе моє місце в партії, вирішить з'їзд. Він пройде в кінці цього місяця або наступного", - зазначив Разумков.
За його словами, на з'їзді партії також можливий розгляд змін до статуту і структури політичної сили, підготовка до місцевих виборів і розбудова партійної структури.
Нагадаємо, керівником партії “Слуга народу” має стати людина, яка буде мати більше часу для партійного будівництва, чого не може робити голова Верховної Ради.