Нового главу партии "Слуга народа" изберут на съезде в конце октября - в ноябре
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Съезд партии "Слуга народа" (СН), на котором планируют избрать нового председателя политсилы, пройдет в конце октября или в ноябре. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга после заседания Согласительного совета парламента, передает корреспондент УНН.
"Кто займет мое место в партии, решит съезд. Он пройдет в конце этого месяца или следующего", - отметил Разумков.
По его словам, на съезде партии также возможно рассмотрение изменений в устав и структуру политической силы, подготовка к местным выборам и развитие партийной структуры.
Напомним, руководителем партии "Слуга народа" должен стать человек, который будет иметь больше времени для партийного строительства, чего не может делать председатель Верховной Рады.