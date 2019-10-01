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Нового главу партии "Слуга народа" изберут на съезде в конце октября - в ноябре

Киев • УНН

 • 10816 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Съезд партии "Слуга народа" (СН), на котором планируют избрать нового председателя политсилы, пройдет в конце октября или в ноябре. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга после заседания Согласительного совета парламента, передает корреспондент УНН.

Нового главу партии "Слуга народа" изберут на съезде в конце октября - в ноябре

"Кто займет мое место в партии, решит съезд. Он пройдет в конце этого месяца или следующего", - отметил Разумков.

По его словам, на съезде партии также возможно рассмотрение изменений в устав и структуру политической силы, подготовка к местным выборам и развитие партийной структуры.

Напомним, руководителем партии "Слуга народа" должен стать человек, который будет иметь больше времени для партийного строительства, чего не может делать председатель Верховной Рады.

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