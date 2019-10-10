Президент заявил, что может через год распустить депутатов "Слуги народа"

"... у нас демократия, потому что люди их выбирали. (Депутаты "Слуги народа" - ред.) победили благодаря мне, благодаря поддержке общества, из-за моей фамилии. И благодаря тому, что они что-то значат, а многие из них профессионалы в своих регионах и городах. Я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение, если они сами начнут "есть друг друга", я через год их распущу, это факт", - сказал Зеленский.

Также, по его словам, вертикаль партии он выстраивал демократическим способом.

Напомним, глава Верховной Рады и глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отрицает наличие раскола в пропрезидентской политической силе.