Президент заявил, что может через год распустить депутатов "Слуги народа"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если депутаты партии "Слуга народа" начнут "есть друг друга", то он распустит ее через год. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент УНН.
"... у нас демократия, потому что люди их выбирали. (Депутаты "Слуги народа" - ред.) победили благодаря мне, благодаря поддержке общества, из-за моей фамилии. И благодаря тому, что они что-то значат, а многие из них профессионалы в своих регионах и городах. Я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение, если они сами начнут "есть друг друга", я через год их распущу, это факт", - сказал Зеленский.
Также, по его словам, вертикаль партии он выстраивал демократическим способом.
Напомним, глава Верховной Рады и глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отрицает наличие раскола в пропрезидентской политической силе.