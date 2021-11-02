Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на полях климатического форума в Глазго обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном напряженную ситуацию безопасности на Донбассе. Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter, передает УНН.
Цитата
“На встрече с Энтони Блинкеном обсудили напряженную ситуацию безопасности на Донбассе. Поднимали вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США, вызовов в энергетике. США твердо поддерживают территориальную целостность Украины, приветствуют прогресс в реформах, решительную настроенность на их воплощение”, — написал Зеленский.
Дополнение
Владимир Зеленский на полях климатического форума в Глазго встретился с американским лидером Джозефом Байденом.
Добавим
Президент Украины накануне принял участие в официальной церемонии открытия Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP26, которая проходит в Глазго.
На полях саммита Глава государства уже успел встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Саммит СОР26 продлится 1-2 ноября. В климатической конференции примут участие Президент США Джо Байден, Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель. Всего ожидается участие в ее сессиях около 120 мировых лидеров.