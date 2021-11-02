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Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию на Донбассе

Киев • УНН

 • 16101 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на полях климатического форума в Глазго обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном напряженную ситуацию безопасности на Донбассе. Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter, передает УНН.

Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию на Донбассе

Цитата

“На встрече с Энтони Блинкеном обсудили напряженную ситуацию безопасности на Донбассе. Поднимали вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США, вызовов в энергетике. США твердо поддерживают территориальную целостность Украины, приветствуют прогресс в реформах, решительную настроенность на их воплощение”, — написал Зеленский.

Дополнение

Владимир Зеленский на полях климатического форума в Глазго встретился с американским лидером Джозефом Байденом.

Добавим

Президент Украины накануне принял участие в официальной церемонии открытия Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP26, которая проходит в Глазго.

На полях саммита Глава государства уже успел встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Саммит СОР26 продлится 1-2 ноября. В климатической конференции примут участие Президент США Джо Байден, Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель. Всего ожидается участие в ее сессиях около 120 мировых лидеров.

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