Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию на Донбассе

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“На встрече с Энтони Блинкеном обсудили напряженную ситуацию безопасности на Донбассе. Поднимали вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США, вызовов в энергетике. США твердо поддерживают территориальную целостность Украины, приветствуют прогресс в реформах, решительную настроенность на их воплощение”, — написал Зеленский.

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Владимир Зеленский на полях климатического форума в Глазго встретился с американским лидером Джозефом Байденом.



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Президент Украины накануне принял участие в официальной церемонии открытия Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP26, которая проходит в Глазго.

На полях саммита Глава государства уже успел встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.



Саммит СОР26 продлится 1-2 ноября. В климатической конференции примут участие Президент США Джо Байден, Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель. Всего ожидается участие в ее сессиях около 120 мировых лидеров.