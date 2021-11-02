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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 49574 перегляди

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Зеленський обговорив з Блінкеном ситуацію на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський на полях кліматичного форуму у Глазго обговорив з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном напружену безпекову ситуацію на Донбасі. Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter, передає УНН.

Зеленський обговорив з Блінкеном ситуацію на Донбасі

Цитата

“На зустрічі з Ентоні Блінкеном обговорили напружену безпекову ситуацію на Донбасі. Порушували питання військово-оборонної співпраці України та США, викликів в енергетиці. США непохитно підтримують територіальну цілісність України, вітають прогрес у реформах, рішучу налаштованість на їхнє втілення”, — написав Зеленський.

Доповнення

Володимир Зеленський на полях кліматичного форуму у Глазго зустрівся з американським лідером Джозефом Байденом.

Додамо

Президент України напередодні взяв участь в офіційній церемонії відкриття Конференції Організації Об’єднаних Націй з питань зміни клімату COP26, яка відбувається у Глазго.

На полях саміту Глава держави вже встиг зустрітись із канцлером ФРН Ангелою Меркель та прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Саміт СОР26 триватиме 1-2 листопада. У кліматичній конференції візьмуть участь Президент США Джо Байден, Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель. Загалом очікується участь у її сесіях близько 120 світових лідерів.

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