Зеленський обговорив з Блінкеном ситуацію на Донбасі

Цитата

“На зустрічі з Ентоні Блінкеном обговорили напружену безпекову ситуацію на Донбасі. Порушували питання військово-оборонної співпраці України та США, викликів в енергетиці. США непохитно підтримують територіальну цілісність України, вітають прогрес у реформах, рішучу налаштованість на їхнє втілення”, — написав Зеленський.

Доповнення

Володимир Зеленський на полях кліматичного форуму у Глазго зустрівся з американським лідером Джозефом Байденом.



Додамо

Президент України напередодні взяв участь в офіційній церемонії відкриття Конференції Організації Об’єднаних Націй з питань зміни клімату COP26, яка відбувається у Глазго.

На полях саміту Глава держави вже встиг зустрітись із канцлером ФРН Ангелою Меркель та прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.



Саміт СОР26 триватиме 1-2 листопада. У кліматичній конференції візьмуть участь Президент США Джо Байден, Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель. Загалом очікується участь у її сесіях близько 120 світових лідерів.