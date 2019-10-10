Президент не пьет молока, но любит вино и сыр
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона рассказал, что не пьет молока, но любит вино и сыр, передает УНН.
Зеленский отметил, что не пьет молока, поэтому не знает, сколько оно стоит. Президент напомнил, что находится на государственном обеспечении, но все же делает некоторые покупки.
Он отметил, что нечасто, но покупает гречишный хлеб.
"Стоимость хлеба, ориентировочно, от 15 до 24 гривен, а тот, что покупаю я - от 25", - отметил Зеленский.
Также Президент добавил, что покупает воду, вино и сыр.
"Я люблю сыр к вину", - отметил он.
Ранее Зеленский рассказал, что несколько часов посвящает новостям и плохо спит.