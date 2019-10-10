Президент не п'є молока, але любить вино і сир
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону розповів, що не п'є молока, але любить вино і сир, передає УНН.
Зеленський відзначив, що не п'є молока, тому не знає, скільки воно коштує. Президент нагадав, що перебуває на державному забезпеченні, але все ж робить деякі покупки.
Він відзначив, що нечасто, але купує гречаний хліб.
"Вартість хліба, орієнтовно, від 15 до 24 гривень, а той, що купую я - від 25", - зазначив Зеленський.
Також Президент додав, що купує воду, вино та сир.
"Я люблю сир до вина", - зазначив він.
Раніше Зеленський розповів, що кілька годин присвячує новинам і погано спить.