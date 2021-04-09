Зеленский на следующей неделе едет в Париж на встречу с Макроном - посол

Цитата

“Основная цель визита — встретиться с Макроном один на один”, — сказал де Понсен.

Детали

По словам дипломата, вероятно, визит стоит ожидать к концу следующей недели.

Две из самых важных тем в повестке дня президентов — это наращивание российской военной мощи вблизи границы Украины и статус реформ в Украине, особенно в отношении создания независимой и заслуживающей доверия судебной системы, отметил посол.

Контекст

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Отметим, ранее на этой неделе в Кремле заявили, отвечая на вопрос о размещении ВС РФ у границ Украины, что вооруженные силы РФ находятся “в тех районах страны, где это необходимо, и будут располагаться там, пока руководство считает это целесообразным”.

А сегодня утром аналитики сообщили, что по крайней мере четырнадцать подразделений сухопутных войск России и системы баллистических ракет малой дальности “Искандер” переместились или перемещаются в район границы с Украиной.

При этом пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заверил, что “Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозы”.

Ранее представитель Кремля уже неоднократно говорил, что российская армия “передвигается по территории страны для обеспечения надежной безопасности РФ”. Он также обращал внимание на то, что вдоль рубежей России идет якобы “повышенная активность вооруженных сил других стран”.

А секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев накануне сказал в интервью изданию “Коммерсант”, что Москва якобы “не вынашивает планов открытого вмешательства в конфликт на Донбассе”.

На фоне обострений, Президент Украины как Главнокомандующий отправился на линию соприкосновения.