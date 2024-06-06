Зеленский заявил в годовщину подрыва Каховской ГЭС, что это одно из крупнейших преступлений этой войны

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину подрыва российскими оккупантами Каховской дамбы назвал это" одним из крупнейших преступлений этой войны", передает УНН.

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Уничтожение российскими оккупантами плотины и конструкций Каховской ГЭС - одно из крупнейших преступлений этой войны, сознательный удар террористов по людям и жизни Президент Украины Владимир Зеленский

Президент уверен,"Россия должна за это отвечать, как и за всю эту агрессию".

Благодарен каждому в мире, кто помогает нам защищать Украину и приближать восстановление полной справедливости для нашей страны, наших людей Президент Украины Владимир Зеленский

Российские войска в ночь на 6 июня 2023 года совершили потенциальный акт экоцида, уничтожив плотину Каховской гидроэлектростанции. В зоне аварии оказалось 16 тыс. человек и около 80 населенных пунктов, часть из которых затопило в результате теракта.

Эколог рассказал, как меняется дно бывшего Каховского водохранилища