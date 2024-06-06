Зеленський заявив у річницю підриву Каховської ГЕС, що це один із найбільших злочинів цієї війни
Київ • УНН
Руйнування греблі Каховської ГЕС російськими окупантами є одним з найбільших злочинів цієї війни, навмисним терористичним нападом на людей і життя людей, заявив президент України Володимир Зеленський в річницю вибуху.
Президент України Володимир Зеленський у річницю підриву російськими окупантами Каховської дамби назвав це "одним із найбільших злочинів цієї війни", передає УНН.
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Знищення російськими окупантами греблі та конструкцій Каховської ГЕС – один із найбільших злочинів цієї війни, свідомий удар терористів по людях та життю
Президент упевнений, "Росія має за це відповідати, як і за всю цю агресію".
Вдячний кожному у світі, хто допомагає нам захищати Україну та наближати відновлення повної справедливості для нашої країни, наших людей
Російські війська в ніч проти 6 червня 2023 року здійснили потенційний акт екоциду, знищивши греблю Каховської гідроелектростанції. У зоні аварії виявилося 16 тис. осіб та близько 80 населених пунктів, частину з яких затопило внаслідок теракту.
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