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Зеленський заявив у річницю підриву Каховської ГЕС, що це один із найбільших злочинів цієї війни

Зеленський заявив у річницю підриву Каховської ГЕС, що це один із найбільших злочинів цієї війни

Київ • УНН

 • 21471 перегляди

Руйнування греблі Каховської ГЕС російськими окупантами є одним з найбільших злочинів цієї війни, навмисним терористичним нападом на людей і життя людей, заявив президент України Володимир Зеленський в річницю вибуху.

Президент України Володимир Зеленський у річницю підриву російськими окупантами Каховської дамби назвав це "одним із найбільших злочинів цієї війни", передає УНН.

Деталі

Знищення російськими окупантами греблі та конструкцій Каховської ГЕС – один із найбільших злочинів цієї війни, свідомий удар терористів по людях та життю

Президент України Володимир Зеленський

Президент упевнений, "Росія має за це відповідати, як і за всю цю агресію".

Вдячний кожному у світі, хто допомагає нам захищати Україну та наближати відновлення повної справедливості для нашої країни, наших людей

Президент України Володимир Зеленський

Російські війська в ніч проти 6 червня 2023 року здійснили потенційний акт екоциду, знищивши греблю Каховської гідроелектростанції. У зоні аварії виявилося 16 тис. осіб та близько 80 населених пунктів, частину з яких затопило внаслідок теракту.

Еколог розповів, як змінюється дно колишнього Каховського водосховища20.05.24, 17:59 • 71979 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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