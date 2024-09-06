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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский заявил, что Украина начинает производство оружия под землей

Зеленский заявил, что Украина начинает производство оружия под землей

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 17:21  •  15005 просмотра

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Зеленский заявил о начале подземного производства оружия в Украине для защиты солдат при задержках поставок от партнеров. Украина также развивает собственные дроны и ракеты, перенося войну на территорию россии.

Украина начинает производство оружия под землей, чтобы украинские солдаты могли защитить себя даже когда поставки от партнеров задерживается. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время 50-го международного форума "Амброзетти" в Италии, передает УНН.

"Мы начинаем производство оружия под землей, чтобы украинские солдаты могли защитить себя даже когда поставки от наших партнеров задерживается. Мы развили наши собственные дроны и ракеты. Мы постепенно переносим эту войну обратно в россию, чтобы путин в конце концов почувствовал давление, давление искать только одной вещи - мира", - сказал Зеленский.

Зеленський пояснив, чому Україна не може посилити тотально бригади5 сентября 2024, 10:17 • 15405 просмотров

Дополнение

В прошлом году производство оружия в Украине выросло втрое, за 8 месяцев этого года вдвое. Украина делает ставку на инновации и интеграцию в европейский рынок оружейного производства.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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