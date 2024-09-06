Зеленський заявив, що Україна започатковує виробництво зброї під землею

Україна започатковує виробництво зброї під землею, щоб українські солдати могли захистити себе навіть, коли постачання від партнерів затримується. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час 50-го міжнародного форуму "Амброзетті" в Італії, передає УНН.

"Ми започатковуємо виробництво зброї під землею, щоб українські солдати могли захистити себе навіть коли постачання від наших партнерів затримується. Ми розвинули наші власні дрони та ракети. Ми поступово переносимо цю війну назад до росії, щоб путін зрештою відчув тиск, тиск шукати лише однієї речі – миру", - сказав Зеленський.

Зеленський пояснив, чому Україна не може посилити тотально бригади

Доповнення

Минулого року виробництво зброї в Україні виросло втричі, за 8 місяців цього року вдвічі. Україна робить ставку на інновації та інтеграцію до європейського ринку збройного виробництва.