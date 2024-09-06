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Зеленський заявив, що Україна започатковує виробництво зброї під землею

Зеленський заявив, що Україна започатковує виробництво зброї під землею

Київ • УНН

 • 64695 перегляди

Зеленський заявив про початок підземного виробництва зброї в Україні для захисту солдатів при затримках поставок від партнерів. Україна також розвиває власні дрони та ракети, переносячи війну на територію росії.

Україна започатковує виробництво зброї під землею, щоб українські солдати могли захистити себе навіть, коли постачання від партнерів затримується. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час 50-го міжнародного форуму "Амброзетті" в Італії, передає УНН.

"Ми започатковуємо виробництво зброї під землею, щоб українські солдати могли захистити себе навіть коли постачання від наших партнерів затримується. Ми розвинули наші власні дрони та ракети. Ми поступово переносимо цю війну назад до росії, щоб путін зрештою відчув тиск, тиск шукати лише однієї речі – миру", - сказав Зеленський.

Зеленський пояснив, чому Україна не може посилити тотально бригади05.09.24, 13:17 • 15918 переглядiв

Доповнення

Минулого року виробництво зброї в Україні виросло втричі, за 8 місяців цього року вдвічі. Україна робить ставку на інновації та інтеграцію до європейського ринку збройного виробництва.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика

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