Президент заслушал Сырского: есть решение Главкома об усилении Кураховского и Покровского направлений

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский представил ему подробный доклад - есть решение Главкома об усилении Кураховского и Покровского направлений, пишет УНН.

Зеленский провел Ставку: сообщил о новых решениях по ПВО и противодействию российским КАБам

Детали

«До Ставки заслушал большой подробный доклад Александра Сырского. Есть решение Главкома о существенном усилении самых сложных направлений - Кураховского и Покровского. На Курщине наши ребята продолжают сдерживать за пределами Украины почти 50-тысячную вражескую группировку», - написал Зеленский в соцсетях.

Сирский о курщине: россияне пытаются вытеснить Силы обороны и продвинуться вглубь