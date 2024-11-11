Президент заслушал Сырского: есть решение Главкома об усилении Кураховского и Покровского направлений
Киев • УНН
Главком Сырский представил подробный доклад о ситуации на фронте. Принято решение об усилении обороны на Кураховском и Покровском направлениях, на Курщине украинские воины сдерживают почти 50-тысячную группировку.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский представил ему подробный доклад - есть решение Главкома об усилении Кураховского и Покровского направлений, пишет УНН.
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«До Ставки заслушал большой подробный доклад Александра Сырского. Есть решение Главкома о существенном усилении самых сложных направлений - Кураховского и Покровского. На Курщине наши ребята продолжают сдерживать за пределами Украины почти 50-тысячную вражескую группировку», - написал Зеленский в соцсетях.
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