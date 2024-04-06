Зеленский: ВСУ не хватает боеприпасов для контрнаступления, хватает только для обороны

Сейчас Силы обороны Украины не имеют снарядов, чтобы начать контрнаступательные действия. Боеприпасов хватает только для защиты. Об этом в эфире телемарафона заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства есть несколько инициатив, которые начали работать, и к нам поступает оружие. (...) У бригад, которые на более напряженных направлениях, все честно распределяется. Без любимчиков. Сегодня все это есть - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что для срыва контрнаступательных действий россиян соответствующего оружия, тоже не хватает.

Что касается срыва их действий в том или ином направлении, например, работать по их аэродромам или самолетам, складам или базам, то для этого есть соответствующий снаряд дальнобойный или оружие. Но этого нам не хватает - признал президент Украины.

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