Президент Владимир Зеленский встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Они обсудили гуманитарную поддержку и помощь в подготовке к зимнему периоду, передает УНН.

"Содержательная встреча с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Среди главных тем - гуманитарная поддержка Украины и помощь в подготовке к зимнему периоду", - сообщил Зеленский.

Зеленский поблагодарил Верховного комиссара за поддержку Украины.

"Ценим сегодняшнее объявление нового пакета помощи УВКБ ООН в размере ста миллионов долларов США для подготовки Украины к зиме. В условиях постоянных обстрелов энергетических объектов это очень важная помощь", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительной поддержке для восстановления разрушенного жилья и обустройства укрытий в школах и больницах, чтобы украинцы могли вернуться домой.

"Моя команда проинформировала меня, что в целом по состоянию на сегодня помощь достигла 2 млрд на гуманитарную помощь с начала войны. Я рассчитываю на продолжение такой поддержки", - сказал Зеленский.

Для помощи украинским беженцам в возвращении домой запускают платформу с участием ООН - Минэкономики

Филиппо Гранди напомнил, что это уже пятый его визит в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

Верховный комиссар ООН отметил, что во время таких визитов ставит целью показать донорам, что на самом деле происходит в Украине, чтобы они и в дальнейшем выделяли средства на помощь украинцам. Он рассказал, что уже посетил некоторые районы в Киеве, которые подверглись бомбардировкам на прошлой неделе, и детскую больницу "Охматдет".

Зеленский и Гранди отметили запуск нового информационного портала "Украина - это дом", который при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев будет предоставлять необходимую информацию украинцам, которые планируют вернуться домой.