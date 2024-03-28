Зеленский встретился с делегацией политической группы Европейского парламента Renew Europe

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией политической группы Европейского парламента Renew Europe во главе с президентом группы Валери Айе. О ходе встречи рассказали в официальном представительстве Президента Украины, передает УНН.

Детали

Во время встречи стороны говорили об ускорении предоставления Украине военной помощи, возможных путях противодействия российской пропаганде в Европе, а также коснулись вопроса евроинтеграции Украины. Глава государства также поблагодарил Европарламент за весомую поддержку Украины

Спасибо за ваш визит и значительную поддержку со стороны членов Европейского парламента на протяжении всех лет войны России против Украины, а также за весомые резолюции в поддержку Украины и украинцев. Ваш визит является очень важным сигналом для нашего народа и всего мира о том, что Украина - часть Европы, а Европа осознает, что Украина является защитным щитом для наших общих ценностей. - сказал Зеленский.

Европейской интеграции Украины собеседники уделили особое внимание. Владимир Зеленский отметил необходимость начала переговорного процесса во время бельгийского председательства в Совете ЕС в июне текущего года.

Украина выполнила все четыре рекомендации Европейской комиссии, определенные в ежегодном пакете расширения. Проголосованы все важные законы, что является непростым вопросом во время полномасштабной войны. Но Украина решительно настроена поддерживать высокий темп интеграции в Европейский Союз, ведь это является внешнеполитическим приоритетом нашего государства, а также неотъемлемой составляющей безопасности Украины и всего европейского пространства. - отметил Президент Украины.

Стороны также обменялись мнениями о влиянии и возможных путях противодействия российской пропаганде в Европе, а также всем видам современных гибридных атак, которые активно использует российская федерация против демократического мира.