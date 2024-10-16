Зеленский уволил главу Бердянской городской военной администрации
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении Виктории Галициной с должности начальника Бердянской городской военной администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Викторию Галицину с должности начальника Бердянской городской военной администрации Запорожской области, передает УНН.
«Уволить Галицину Викторию Леонидовну с должности начальника Бердянской городской военной администрации Бердянского района Запорожской области», - говорится в распоряжении №109/2024-рп.