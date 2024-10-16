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Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры
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Аудит может повысить эффективность работы АРМА с арестованными активами - адвокат
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Инфраструктурное обеспечение, помощь с поиском рабочей силы - экономист рассказал, как власти громад могут способствовать открытию новых предприятий
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Инфраструктурное обеспечение, помощь с поиском рабочей силы - экономист рассказал, как власти громад могут способствовать открытию новых предприятий

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В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея
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В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея

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Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме
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Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС
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Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский уволил главу Бердянской городской военной администрации

Зеленский уволил главу Бердянской городской военной администрации

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 19:10  •  3286 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении Виктории Галициной с должности начальника Бердянской городской военной администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Викторию Галицину с должности начальника Бердянской городской военной администрации Запорожской области, передает УНН.

«Уволить Галицину Викторию Леонидовну с должности начальника Бердянской городской военной администрации Бердянского района Запорожской области», - говорится в распоряжении №109/2024-рп.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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